Врач рассказал о ключевой проблеме в борьбе с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/2674ec22-8acf-11eb-aea0-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Врач-терапевт Алексей Водовозов озвучил основную проблему в борьбе с пандемией коронавируса в России.

По его словам, речь идёт о постковидном синдроме, которым медики называют целый ряд симптомов, остающихся у переболевших. Среди наиболее встречающихся — слабость, затруднённое дыхание и изменение вкусовых ощущений.

О постковидном синдроме заговорили в середине прошлого года, но тогда было не много не до этого. Тогда надо было решать другие проблемы, а сейчас на первый план выходит эта вещь, — отметил специалист.

Водовозов уточнил, что около 10–25% переболевших COVID-19 ещё некоторое время ощущают 20 симптомов постковидного синдрома. При этом данный недуг не так опасен, как сам коронавирус, однако неправильное лечение может ухудшить состояние пациента, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее в Санкт-Петербурге медики обнаружили у детей, бессимптомно перенёсших коронавирус, опасные последствия. У них наблюдались судороги, полиневриты, сильные боли в животе, интоксикация и нарушения в анализах крови.