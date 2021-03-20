Врач рассказал о ключевой проблеме в борьбе с COVID-19 в России

Врач-терапевт Алексей Водовозов озвучил основную проблему в борьбе с пандемией коронавируса в России.
По его словам, речь идёт о постковидном синдроме, которым медики называют целый ряд симптомов, остающихся у переболевших. Среди наиболее встречающихся — слабость, затруднённое дыхание и изменение вкусовых ощущений.
О постковидном синдроме заговорили в середине прошлого года, но тогда было не много не до этого. Тогда надо было решать другие проблемы, а сейчас на первый план выходит эта вещь, — отметил специалист.
Водовозов уточнил, что около 10–25% переболевших COVID-19 ещё некоторое время ощущают 20 симптомов постковидного синдрома. При этом данный недуг не так опасен, как сам коронавирус, однако неправильное лечение может ухудшить состояние пациента,
Как писал NEWS.ru, ранее в Санкт-Петербурге медики обнаружили у детей, бессимптомно перенёсших коронавирус, опасные последствия. У них наблюдались судороги, полиневриты, сильные боли в животе, интоксикация и нарушения в анализах крови.