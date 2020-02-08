Чтобы восполнить дефицит сна, нужно не отклоняться от графика сна даже в выходные. Об этом заявил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.
По его словам, если человек проснулся в 12:00 в субботу, то в ночь с субботы на воскресенье он не захочет ложиться рано и снова встанет в 12:00, из-за этого идти на работу в понедельник будет сложно. Медик подчеркнул, что существует термин «воскресная бессонница».
Бузунов посоветовал не спать долго в выходные при дефиците сна. Он считает, что лучше спать на два часа больше, чем в будни, тогда организм отдохнёт и ему не потребуется перестраиваться,
Ранее NEWS.ru писал, что раздельный сон супругов положительно сказывается на качестве сна. К такому выводу пришёл сомнолог Нил Стэнли за 35 лет своей практики.
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