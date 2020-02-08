https://static.news.ru/photo/9559ec74-4b37-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Чтобы восполнить дефицит сна, нужно не отклоняться от графика сна даже в выходные. Об этом заявил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

По его словам, если человек проснулся в 12:00 в субботу, то в ночь с субботы на воскресенье он не захочет ложиться рано и снова встанет в 12:00, из-за этого идти на работу в понедельник будет сложно. Медик подчеркнул, что существует термин «воскресная бессонница».

Бузунов посоветовал не спать долго в выходные при дефиците сна. Он считает, что лучше спать на два часа больше, чем в будни, тогда организм отдохнёт и ему не потребуется перестраиваться, передаёт «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что раздельный сон супругов положительно сказывается на качестве сна. К такому выводу пришёл сомнолог Нил Стэнли за 35 лет своей практики.