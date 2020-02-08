https://static.news.ru/photo/1dead1ce-4a08-11ea-b7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Engin_Akyurt /pixabay.com

Сомнолог Нил Стэнли сообщил, что многолетняя практика и исследования показывают о пользе раздельно сна среди супругов. Врач посвятил этому вопросу 35 лет своей практики. Об этом сообщает британский портал Dailymail.

На самом деле, партнёры виноваты в трети наших проблем со сном, — сообщил Нил Стэнли.

Он объяснил, что в пользу раздельных кроватей говорит многое: мешать сну может храп, беспокойный сон «соседа по кровати», или когда супруг ложится позже спать, или когда «сосед» хочет почитать книгу на ночь. Врач отмечает, что лучше будет, если супруги не только откажутся от совместной кровати, но и будут спать в разных комнатах.

Сон жизненно важен, и нет совершенно никакой причины приносить его в жертву такой сомнительной социальной концепции, как сон в одной кровати, — заключает врач.

В 2005 году команда Нила Стэнли провела эксперимент. Парам надели электронные браслеты, которые следят за качеством сна. Результаты исследования показали, что когда один партнёр начинает ворочаться во сне, то второй повторяет действия первого.

Сомнолог подчеркнул, что сон в раздельных кроватях не ухудшает качество сексуальной жизни между партнёрами, а делает интимную жизнь в паре осознанной.

Кроме того, в 2016 году немецкие учёные из Медицинского университета Парацельса выяснили, что недосып сказывается на отношениях супругов и ведёт к потери симпатии между ними и разводу, отмечает портал.

Как писал NEWS.ru ранее, ведущая медицинской передачи Елена Малышева рассказала о способах избежать храпа.