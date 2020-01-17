https://static.news.ru/photo/c7ed213c-391d-11ea-baea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Меньше досаждать домочадцам храпом можно в том случае, если спать на животе. Такой совет дала теледоктор Елена Малышева.

Однако, отметила она, идеальной позы всё-таки не существует. Поэтому за уменьшение храпа придётся расплачиваться болями в шее и пояснице. Для женщин такая поза и вовсе грозит появлением морщин и обвисанием груди, написала телеведущая в Instagram.

Снизить храп можно и засыпая на боку. Но и негативные последствия — те же, предупредила Малышева. Помимо этого, могут появиться боли в плече и в руке. Эта поза больше всего подходит беременным женщинам, так как улучшает циркуляцию крови.

Сон на спине усугубляет храп, зато снижает образование морщин и уменьшает изжогу.

Если же не получается уснуть ни в какой позе, Малышева порекомендовала обратиться к врачу.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, британские учёные заявили, что храп, беспокойный сон или частые ночные походы в туалет могут стать причиной развода, потому что супруги банально не могут выспаться. Поэтому они посоветовали спать на раздельных постелях, так как это ведёт к более крепкому здоровью и устойчивым отношениям в семье.