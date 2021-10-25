Врач раскрыл дозу вируса COVID-19, после которой можно заболеть

Контагиозность (способность к заражению) у «дельта»-штамма коронавируса выше, чем у предыдущих разновидностей SARS-CoV-2. Именно из-за этого варианта в настоящее время в России вводятся новые ограничительные меры. О степени опасности штамма «дельта» в интервью радио Sputnik рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем при уханьском варианте, чтобы заразить человека, — сообщил врач.

По его словам, чтобы заразиться коронавирусом, теперь человеку достаточно без маски пройти мимо больного. При этом самым надёжным способом защиты от заражения остаётся прививка.

Я рекомендую вакцинироваться. Вакцина практически на сто процентов предотвращает смерть в результате этой болезни, она предохраняет от тяжёлого течения COVID-19, — сказал Болибок.

Медик напомнил, что эффективность самой распространённой в России вакцины «Спутник V» против штамма «дельта» составляет более 90%.

Ранее инфекционист заявил, что «дельта»-штамм повышает вероятность смерти больного на 132%.