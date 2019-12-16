https://static.news.ru/photo/af1dd32e-1fe9-11ea-aa00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При первых признаках простуды человеку необходимо обратиться в больницу и не выходить на работу, чтобы не заражать коллег.

В межсезонье люди часто подвержены таким симптомам ОРВИ, как кашель, ломота в теле, насморк, слабость, першение в горле.

Выходя на работу, болеющие люди подвергают риску заражения других сотрудников. Поэтому даже при отсутствии температуры нужно обратиться к врачу, взять больничный, не заниматься самолечением и не заражать окружающих, — рассказала АГН «Москва» врач общей практики консультативно-диагностического центра № 6 столичного Депздрава Ольга Макарова.

Она подчеркнула, что только специалист может поставить корректный диагноз и назначить правильное лечение.

Ранее NEWS.ru писал, что миф о неоспоримой пользе горячего чая при простуде не соответствует действительности. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, лучше, чтобы напиток был тёплым. Соломатина говорит, что чай оказывает не только разогревающий, но и мочегонный эффект. А жидкость из организма при высокой температуре выводится и так, потому что больной потеет.