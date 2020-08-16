Врач попросил россиян не возить с курортов морскую воду

Морская вода обладает полезными свойствами, помогающими бороться с заложенным носом и воспалённым горлом. Однако, если самостоятельно привести её в баночке с моря, то можно нанести вред своему здоровью.
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Нельзя везти домой морскую воду с моря, где вы отдыхаете. Пока вы возвращаетесь домой, вода начинает тухнуть, никаких полезных свойств она уже не имеет, — сказал он.
По словам Зайцева, в аптеках сейчас богатый выбор спреев на основе морской воды. Однако, если человек находится на курорте и по несколько раз в день купается в море, то орошать ею нос вообще не обязательно. Главное обратить внимание на состояние морской воды и избегать приёма мутной и цветущей.
Эксперт добавил, что в этом году Чёрное море начинает цвести уже в конце августа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор провёл проверку на коронавирус в аквапарках и бассейнах Крыма, а также в морской воде. Специалисты не выявили возбудителя COVID-19. Как отметила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, некоторый всплеск заболеваемости на курорте всё же наблюдается. Это связано с резким увеличением числа отдыхающих, однако взрывного роста не фиксируется.
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