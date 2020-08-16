Врач попросил россиян не возить с курортов морскую воду

https://static.news.ru/photo/c18a3b3c-dfcf-11ea-a12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Морская вода обладает полезными свойствами, помогающими бороться с заложенным носом и воспалённым горлом. Однако, если самостоятельно привести её в баночке с моря, то можно нанести вред своему здоровью.

Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

Нельзя везти домой морскую воду с моря, где вы отдыхаете. Пока вы возвращаетесь домой, вода начинает тухнуть, никаких полезных свойств она уже не имеет, — сказал он.

По словам Зайцева, в аптеках сейчас богатый выбор спреев на основе морской воды. Однако, если человек находится на курорте и по несколько раз в день купается в море, то орошать ею нос вообще не обязательно. Главное обратить внимание на состояние морской воды и избегать приёма мутной и цветущей.

Эксперт добавил, что в этом году Чёрное море начинает цвести уже в конце августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор провёл проверку на коронавирус в аквапарках и бассейнах Крыма, а также в морской воде. Специалисты не выявили возбудителя COVID-19. Как отметила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, некоторый всплеск заболеваемости на курорте всё же наблюдается. Это связано с резким увеличением числа отдыхающих, однако взрывного роста не фиксируется.