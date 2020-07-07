Врач оценила влияние COVID-19 на память и репродуктивное здоровье мужчин

https://static.news.ru/photo/5aeef02e-c0fe-11ea-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что у перенёсших коронавирусную инфекцию людей может появиться ухудшение памяти, снижение внимания и концентрации, а у мужчин возможны проблемы с репродуктивной функцией. Причём от этого не застрахованы даже те, кто болел COVID-19 в лёгкой форме.

Многие люди недооценивают степень опасности для организма даже лёгких или бессимптомных форм. На сегодняшний день наука точно знает, что переболевшие люди долго страдают снижением когнитивных функций. Кроме того, для мужчин уже описан такой феномен, как снижение фертильности — сперматозоиды становятся менее подвижными, — сказала Намазова-Баранова в эфире канала «Россия 24».

Она отметила, что в реабилитации после болезни нуждаются не только те, кто переболел тяжело, но и те, кто перенес инфекцию бессимптомно.

Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Азим Маджид также указывал на необходимость долгосрочного наблюдения пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, так как могут возникнуть заболевания лёгких, а также усилиться нагрузка на сердце. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова тоже считает, что переболевшим коронавирусом людям предстоит долгая реабилитация.

По состоянию на среду, 8 июля, в мире коронавирусом заразились более 11,9 млн человек, свыше 547 тысяч умерли и более 6,9 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире (700 792 подтверждённых случаев). На первом месте США — более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 млн, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.