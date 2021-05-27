Врач назвала пять причин отказаться от семечек

Пять серьёзных причин, по которым следует отказаться от употребления семечек, назвала эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Об этом пишут «Известия».
В качестве первой причины эндокринолог
Вторая причина — семечки очень калорийны. При этом продукт не утоляет голод, а напротив, пробуждает аппетит.
Кроме того, жареные семечки являются источником конечных продуктов гликирования, одного из главных факторов старения
Семечки могут содержать в себе яйца паразитов.
И наконец, семечки негативно влияют на здоровье зубов.
Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова заявила, что семечки лучше всего употреблять сырыми, а не жареными. В противном случае они могут привести к обострению заболеваний желудка.