Врач назвала пять причин отказаться от семечек

https://static.news.ru/photo/ba18dd7a-495e-11ea-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Пять серьёзных причин, по которым следует отказаться от употребления семечек, назвала эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Об этом пишут «Известия».

В качестве первой причины эндокринолог назвала наличие в продукте большого количества жирных кислот, в первую очередь омега-6. Они усиливают различные воспаления в организме.

Вторая причина — семечки очень калорийны. При этом продукт не утоляет голод, а напротив, пробуждает аппетит.

Кроме того, жареные семечки являются источником конечных продуктов гликирования, одного из главных факторов старения

Семечки могут содержать в себе яйца паразитов.

И наконец, семечки негативно влияют на здоровье зубов.

Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова заявила, что семечки лучше всего употреблять сырыми, а не жареными. В противном случае они могут привести к обострению заболеваний желудка.