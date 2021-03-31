Врач назвала мифы об овощах и фруктах, которые мешают похудеть

https://static.news.ru/photo/3b287778-9228-11eb-9d33-96000091f725_660.jpg Фото: Francesco Perre via imago-images.de/Global Look Press

Эндокринолог, врач клиники МГУ Зухра Павлова в своей новой книге «Обман веществ» назвала четыре мифа об овощах и фруктах, которые мешают похудеть.

Специалист заметила, что во время диеты люди часто переходят на продукты с низкой или отрицательной калорийностью. Такие действия медик осудила, отметив, что в этом случае человеку требуется больше еды, чтобы наесться. В результате вес не только не уходит, но может и увеличиться. Чтобы избавиться от лишних килограммов, надо соблюдать пропорции в блюде — по 30% занимают белки и жиры, ещё 40% у углеводов. В таком случае сытость длится дольше, пишет KP.RU.

Кроме того, при употреблении продуктов с отрицательной калорийностью нужно следить за тем, чтобы в организме сохранялся баланс влаги. В ином же случае организм вытянет её из сосудов и клеток. При этом есть такую еду на ночь не рекомендуется из-за большого содержания клетчатки, которая долго переваривается.

Второй миф касается употребления кефира на ночь. Считается, что он может стать хорошей альтернативой ужину, однако Павлова предупредила, что напиток вызывает чувство голода и способствует отложению жира. Также не стоит перекусывать фруктами — они быстро утоляют голод, однако потом приходит куда больший аппетит, а силы заканчиваются.

Впрочем, отказываться от фруктов совсем не стоит. Достаточно лишь есть их в качестве десерта после основного приёма пищи и соблюдать меру. В этом случае энергия будет направлена на строительство мышечной ткани, а не жировой.

Четвёртый миф — от ягод нельзя располнеть. Медик подчеркнула , что это тоже миф, так как в ягодах содержится много фруктозы. К слову, медведи накапливают жир к зиме именно на ягодах, а не на мясе.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что дорогу к здоровому питанию следует начать с похода к медицинскому специалисту и обследования.