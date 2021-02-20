Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

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Аллергическую реакцию в большинстве случаев вызывают продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу: молоко, крупы, яйца, мясо птицы и рыба. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Самый распространённый эффект, который мы наблюдаем при пищевой аллергии, — это атопический дерматит или экзема. Наиболее часто их вызывают те продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. То есть самыми распространёнными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы,— рассказал RT Болибок.

По его словам, самая лучшая диагностика на аллергены выполняется по анализу крови, а лучшее лечение болезни — исключение из пищи причинно-значимого аллергена. Однако основная сложность заключается в том, что некоторые пищевые аллергены настолько распространённые, что составить специальную диету бывает очень сложно.

Врач также отметил, что ещё одним из проявлений пищевой аллергии может быть нарушение работы пищеварительного тракта, что затрудняет диагностику, и человек может годами страдать, но так и не понять причину и не попасть к аллергологу на консультацию.

Как писал NEWS.ru, прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек могут начать в России уже в 2023 году. Кроме того, данная вакцина будет действенна против гепатита В. В 2021 году планируется скомпоновать вакцину, завершить её доклинические исследования и перейти к клиническим. Разрабатываемая вакцина окажется лучшей против аллергии на кошек, поскольку она окажется безопасной и её будет можно производить с помощью генной инженерии. Для выработки иммунного ответа необходимо пять инъекций, после чего прививку нужно повторять каждые полгода. Новая противоаллергенная вакцина поможет людям общаться не только с кошками, но и с собаками и морскими свинками.