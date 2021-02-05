В России через два года могут начать прививать от аллергии на кошек

https://static.news.ru/photo/ddd1a510-9a29-11e9-8248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек могут начать в России уже в 2023 году. Кроме того, данная вакцин будет действенна против гепатита В.

Как рассказал в интервью РИА Новости один из разработчиков средства, профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента, в 2021 году планируется скомпоновать вакцину, завершить её доклинические исследования и перейти к клиническим. Специалист полагает, что уже осенью молекула будет готова, тогда в марте появятся данные о безопасности, а летом учёные начнут прививать участников исследования.

С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определённых обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС, — заключил Валента.

Учёный подчеркнул, что разрабатываемая вакцина окажется лучшей против аллергии на кошек, поскольку она окажется безопасной и её будет можно производить с помощью генной инженерии. Для выработки иммунного ответа необходимо пять инъекций, после чего прививку нужно повторять каждые полгода.

После этого учёные намерены заняться профилактической вакциной.

Валента также отметил, что новая противоаллергенная вакцина поможет людям общаться не только с кошками, но и с собаками и морскими свинками.

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