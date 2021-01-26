Диетолог рассказала, чем могут быть опасны полезные продукты

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Продукты питания, которые всем известны как полезные для организма, могут быть и вредны. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, всё зависит от ряда факторов, включая индивидуальные особенности человека.

Так, молоко у отдельных людей может вызывать аллергию. Кроме того, существует такое заболевание, как непереносимость лактозы, которое может быть как наследственным, так и сформировавшимся. В йогуртах лактоза переработана и хорошо усваивается организмом. Однако в этих продуктах часто присутствуют консерванты и красители, которые на пользу организму не идут.

Морская рыба полезна тем, что в ней содержатся жирные кислоты омега-3. В случае если такая рыба разводилась на искусственных фермах, на комбикорме и антибиотиках, то упомянутых веществ в ней уже нет. Её употребление в пищу может быть вредно, поскольку рыба при таком разведении может набрать избыток химии.

Мясо обеспечивает организм витамином В12, необходимым для кроветворения и нормальной работы нервной системы. Однако слишком частое его употребление может привести к онкологии кишечника, так как мясо переваривается не до конца, и оставшиеся токсины наносят вред организму.

Фрукты опасны тем, что обрабатываются фунгицидами, провоцирующими рак, аллергию и ослабляющими иммунитет. Овощи могут содержать большое количество азотистой кислоты и нитратов. Последние при длительном хранении превращаются в канцерогены. Зелень является источником клетчатки, но содержащиеся в ней органические кислоты могут раздражать слизистые, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что австралийский диетолог Сьюзи Баррелл предупредила, что смузи не является диетическим продуктом, как это принято считать. Одна порция напитка может содержать до 800 килокалорий и 80 граммов сахара, что приравнивается к плотному приёму пищи.