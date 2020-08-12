Врач назвал признаки скорой смерти

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана будут сотрудничать в рамках производства и дистрибуции вакцины от COVID-19 «Спутник V», следует из сообщения РФПИ.

Церемония подписания соответствующего соглашения прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Карлос Масса Ратиньо Жуниор. В ближайшее время РФПИ и НИЦ...