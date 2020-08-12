Врач назвал признаки скорой смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал, по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти. По его словам, у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы признаки появляются за 10–15 дней до летального исхода.
Среди них Трифонов выделил недомогание, одышку, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица и побледнение кожи,
Кардиолог добавил, что при сердечной недостаточности другими признаками являются частые потери сознания и расширение зрачков.
Главные, предшествующие смерти симптомы, это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости, — отметил врач.
Возможны также отёчность конечностей и лихорадка, подчеркнул Трифонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как проявляется выявленный в Китае вирус SFTS, который может привести к летальному исходу. Прежде всего, это тяжёлая лихорадка, скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всём теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, отвечающие за свёртываемость крови, отметил эксперт.
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