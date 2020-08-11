Врач перечислил симптомы смертельного вируса из Китая

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как проявляется выявленный в Китае вирус SFTS, который может привести к летальному исходу.

Прежде всего это тяжёлая лихорадка, скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всём теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, отвечающие за свёртываемость крови, — сообщил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, кровотечение после заражения этим вирусом может привести к смерти, если кровоизлияние произойдёт в головном мозге, почке или перикарде.

Вместе с тем Болибок добавил, что в России есть препарат «Ингавирин», который должен помогать при возникновении симптомов SFTS.

Российский вирусолог Евгения Тарасова проанализировала вероятность того, что вирус SFTS, обнаруженный в Китае, может распространиться. По её словам, в условиях существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что он перекочует в РФ, минимальна. Эксперт пояснила, что вирус находится только внутри Китая. При этом он существует уже давно, SFTS относится к группе буньявирусов. По словам вирусолога, этот вирус часто встречается у грызунов, насекомых, членистоногих и животных. Он может передаваться через гной, кровь, через слизистую и укусы.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, он передаётся через клещей. От него умерли уже семь человек. Впервые вирус обнаружили в 2009 году, писал NEWS.ru.