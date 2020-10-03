Мясников рассказал о самом полезном для здоровья продукте

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым полезным для здоровья человека продуктом становятся брокколи.
Об этом он
Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт. Один, не два, нельзя сказать "курица и мясо"», — это будет брокколи, — заявил Мясников.
Свой выбор врач объяснил тем, что этот продукт помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом сам, по его словам, брокколи не очень любит, но к его вкусу легко привыкнуть, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru
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