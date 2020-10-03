Мясников рассказал о самом полезном для здоровья продукте

https://static.news.ru/photo/d79b6722-057f-11eb-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым полезным для здоровья человека продуктом становятся брокколи.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам медика, на вопрос, какой продукт самый полезный, он бы ответил, что брокколи.

Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт. Один, не два, нельзя сказать "курица и мясо"», — это будет брокколи, — заявил Мясников.

Свой выбор врач объяснил тем, что этот продукт помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом сам, по его словам, брокколи не очень любит, но к его вкусу легко привыкнуть, передаёт РИА Новости.