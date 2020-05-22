ВОЗ включила вакцину МГУ в список перспективных против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину, разрабатываемую в Московском государственном университете (МГУ), в список перспективных препаратов против коронавирусной инфекции.
22 мая организация включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции, —
передаётРИА Новости.
Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Анна Попова ранее рассказала о шести российских прототипах, включёных в перечень кандидатных вакцин ВОЗ.
Россия остаётся второй страной по распространению коронавируса среди населения: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.
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