ВОЗ включила вакцину МГУ в список перспективных против коронавируса

https://static.news.ru/photo/22d852d2-9c4d-11ea-92e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину, разрабатываемую в Московском государственном университете (МГУ), в список перспективных препаратов против коронавирусной инфекции.

22 мая организация включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции, — передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Анна Попова ранее рассказала о шести российских прототипах, включёных в перечень кандидатных вакцин ВОЗ.

Россия остаётся второй страной по распространению коронавируса среди населения: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.