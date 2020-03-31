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Учёные из Национального института здравоохранения в США провели исследование и выяснили, что коронавирус на некоторых поверхностях живёт дольше, чем на других.

Согласно результатам исследования, в воздухе вирус живёт не менее трёх часов, однако на предметах он может сохраняться до трёх дней, сообщает The Health Site. В первую очередь, медики советуют чаще...