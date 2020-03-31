Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила о том, что благодаря вовремя принятым мерам, в России удалось затормозить начало эпидемии коронавирусной инфекции.
Россия очень хорошо замедлила начало эпидемии. Я надеюсь, что принятые сейчас дополнительные меры остановят передачу инфекции и рост заболеваемости замедлится, — привели слова представителя ВОЗ в газете «Известия».
Она добавила, что эффективность карантина в России будет зависеть от личной ответственности каждого россиянина.
Всё зависит от того, как себя ведут люди. Самое главное, чтобы они не передавали инфекцию друг другу. Иногда, к сожалению, для этого требуются принудительные меры, — отметила Мелита Вуйнович.
Как писал NEWS.ru ранее, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила о том, что предпринятые меры по борьбе с распространением коронавируса в России могут предотвратить быстрый рост числа заражённых коронавирусом. Однако для полноценного прогноза стоит подождать пока все страны пройдут пик по заболеваемости COVID-19.