ВОЗ объяснила важность повсеместной вакцинации от гриппа в 2020 году

https://static.news.ru/photo/a2bd0de8-e159-11ea-bc26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Повсеместная вакцинация от гриппа в 2020 году поможет снизить нагрузки на больницы, а также упростит борьбу с коронавирусной инфекцией. В этом убеждён старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлворд.

По его словам, медики в большинстве стран мира сумели увеличить число коек для экстренного размещения больных COVID-19 за счёт ресурсов борьбы с гриппом.

Поэтому важно усилить вакцинацию от гриппа, поскольку в этом году нам нужны эти ресурсы, чтобы бороться с COVID-19, — подчеркнул Эйлворд.

Эксперт организации Мария ван Керкхове считает, что необходимо продолжать делать тесты на наличие вируса гриппа наряду с тестированием на коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС.

Общее число заразившихся COVID-19 в мире составило более 21,8 млн человек, скончались около 775 тысяч.

NEWS.ru писал, что москвичей начнут прививать от гриппа и ОРВИ с 1 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в 2019 году было привито около семи миллионов жителей столицы. Градоначальник считает, что именно это предотвратило высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ весной, когда началась пандемия коронавируса.