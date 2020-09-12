Вирусолог раскритиковал существующую стратегию борьбы с COVID-19

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Руководитель Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета Хендрик Штрек инициирует дебаты по объёму и продолжительности вводимых властями ограничений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По его словам, существующая стратегия борьбы с коронавирусом устарела, поэтому её надо менять, не ограничиваясь исключительно данными о количестве заражённых.

Штрек отметил, что в Европе и Германии существенно увеличивается число людей, которых тестируют на коронавирус, и при этом почти не наблюдается увеличения числа летальных исходов.

Инфекции, по которым не проявляются симптомы, не обязательно являются негативными. Чем больше людей заражаются и не развивают симптомов, тем более приобретают иммунитет, по крайней мере временно. И они тем самым больше не способствуют пандемическим событиям, — рассказал профессор в интервью изданию Welt am Sonntag.

По его словам, никто — ни политики, ни вирусологи, ни эпидемиологи — не знают однозначно правильного пути противодействия пандемии коронавируса.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать, ведь чем больше будет бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета». Медик добавил, что, по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, полагает специалист, для формирования коллективного иммунитета понадобится ещё не менее двух лет.