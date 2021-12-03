Вирусолог оценил отсутствие смертельных случаев из-за «омикрона»

Пока рано делать выводы о смертоносности штамма коронавируса «омикрон», заявил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения об отсутствии смертельных случаев после заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, добавив, что имеющихся сведений о «заразности» штамма пока недостаточно.

Это очень приятный вывод, но это ещё не окончательное мнение о том, что «омикрон» не вызывает смертей. Должны быть данные, что он заразил много людей. Пока мы ориентируемся на данные о заражении сотен людей. Южноафриканские специалисты подозревают, что там идёт якобы новая эпидемия с этим вирусом, но чётких доказательств этому нет. Там действительно начался подъём в ноябре, есть смертельные случаи, но доказательств того, что виноват «омикрон», пока нет, — заявил Альтштейн.

По его мнению, специалисты пока не могут понять «привычки и возможности» вируса, поскольку новый штамм пока ещё не слишком распространился.

Ранее министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла в ходе брифинга заявил, что «омикрон» не вызывает тяжёлых форм заболевания у привитых от коронавирусной инфекции. Инфицированные могут переболеть в лёгкой форме, тем не менее заразившимся пациентам может потребоваться госпитализация. Министр добавил, что за последние семь дней в республике резко возросло число госпитализаций и подъём новой волны вируса гораздо «круче», чем три предыдущие вспышки заболевания.

«Омикрон»-штамм впервые был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам.