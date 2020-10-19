«Вектор» изучает влияние вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию

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Исследования влияния вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на плод и репродуктивные функции организма завершат в декабре 2020 года. Об этом заявил руководитель государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Исследования эмбриотоксичности и репродуктивной функции будут завершены в декабре 2020 года, — цитирует ТАСС эксперта, выступившего на Всероссийской научно-практической конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета, писал NEWS.ru.