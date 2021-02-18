В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцинации от COVID-19

Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Однако связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена.
В штате Нью-Йорк сейчас проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. В частности, у ним относятся пожилые, медработники, пациенты домов престарелых. Также вакцинация касается людей с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, а также сотрудники экстренных служб: полицейские, пожарные, работники общественного транспорта, почтальоны.
Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк, — цитирует РИА Новости сообщение Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Среди побочных эффектов, о которых сообщается, большинство аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. Речь идёт о головной боли, ознобе, лёгкой температуре, утомляемости.
Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк, — добавили в Центре.
Однако представитель организации заявил, что в настоящее время нет никаких доказательств, указывающих на проблему с безопасностью вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech, которые вводятся людям в США.
Как писал NEWS.ru, в шести из 63 зарегистрированных в Швейцарии побочных случаев пациенты скончались. Среди «несерьёзных» побочных эффектов перечислены: головная боль, боль в месте прививки, температура и озноб.
В 26 случаях у пациентов были куда более серьёзные проблемы — это и затруднение дыхания, и аллергия, и даже боли в суставах. Оставшиеся шестеро погибли от вакцины. Это люди из группы риска — от 85 до 92 лет с патологиями, выявленными ещё до вакцинации — сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей.
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