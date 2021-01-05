В России запустят ещё одну площадку для производства вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/bf403c44-5029-11eb-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

В ближайшее время в России запустят ещё одну площадку для производства вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

На сегодняшний день в России партии вакцины «Спутник V» создают на шести фармпроизводствах.

Объёмы производства вакцины «Спутник V» растут, в регистрационное удостоверение уже внесены шесть производственных площадок на территории Российской Федерации, готовится к внесению седьмая площадка. Постоянно вводятся в гражданский оборот новые партии вакцины, — цитирует ТАСС министра.

Ранее NEWS.ru писал, что в гражданский оборот для массовой вакцинации населения РФ уже выпущены более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

По последним данным, в России от коронавируса вакцинировано более 1 млн человек. Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили уже более чем из 50 стран.

Вакцину, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Она стала первой в мире зарегистрированной прививкой от COVID-19.