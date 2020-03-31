https://static.news.ru/photo/504b484a-734a-11ea-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Российские учёные из ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новейшую систему тестирования на выявление COVID-19. Она уже получила разрешение на использование в стране, сообщил академик РАН Вадим Покровский.

По словам Покровского, который также является руководителем отдела ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, отметил, что принцип этих тестов такой же, как и у предыдущих. При этом первые тест-системы были изготовлены как можно быстрее, чтобы незамедлительно начать их использование.

В это время в НИИ Эпидемиологии сделали более чувствительные тесты, которые выявляют гены коронавируса. Тест будет выявлять даже самые легкие формы вируса, потенциальных носителей вируса. Сама техника занимает несколько часов. Основные потери времени — доставка пробы. На первых этапах долго ждали результатов, когда возили в Новосибирск. Теперь этот процесс ускорится. Доставка всех анализов будет осуществляться в течение суток, — рассказал академик в эфире радио Sputnik.

Число заболевших коронавирусом жителей России увеличилось за сутки на 500 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, заражены в стране теперь 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 17 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину контролировать соблюдение москвичами карантинного режима при помощи мобильной связи и официального портала столичной мэрии.