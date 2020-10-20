В Роскачестве рассказали, как мошенники наживаются на COVID-19

https://static.news.ru/photo/30fd583c-12bb-11eb-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году резко выросли случаи хищения средств с банковских счетов россиян. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества отмечают, что пандемия коронавируса несёт в себе не только эпидемиологическую опасность – это ещё и благодатная почва для деятельности мошенников.

Наиболее популярным способом выманить деньги у доверчивых граждан стало предложение оформить справку об отсутствии коронавируса. Об этом предупреждал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, такая справка на деле никому не нужна, поэтому её оформление – бессмысленная трата денег. Вместе с тем, не все вникают в детали, так как подтверждать состояние здоровья действительно в отдельных случаях необходимо – к примеру, при возвращении из-за границы. И спрос на фейковую услугу остаётся большим. Стоит напомнить, однако, что проверить наличие следов инфекции в организме можно, попросту сдав анализы в поликлинике.

Возможны и звонки из якобы медучреждений по поводу теста на коронавирус с требованием заполнить какие-то документы онлайн – по требованию работодателя или госорганов. В случае, если повторно будет введён режим самоизоляции, мошенники, несомненно, будут это эксплуатировать – писать и звонить людям, якобы уличив их в нарушении режима самоизоляции, продолжат выписывать поддельные штрафы и так далее, - рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Отдельно Роскачество предупреждает о мошеннических схемах при работе с видеоплатформой Zoom, популярность которой выросла во время пандемии, когда люди не имели возможности выходить из дома и часто общались друг с другом посредством видеозвонков. Суть схемы заключается в том, что пользователи получают предложения о денежной компенсации за неудобства, связанные с пандемией. Эти предложения поступают якобы с официального домена Zoom. Эксперты поясняют, что этому способствует недостаток самой программы – при регистрации нового пользователя сервис не проверяет данные, которые вводятся в поля имени и фамилии. Кроме того, после регистрации Zoom предлагает новому клиенту пригласить до десяти пользователей, указав их почтовые адреса.

Популярность видеоплатформы мошенники также используют, создавая фейковые страницы, содержащие название Zoom – с начала 2020 года было создано более 15 тысяч таких доменов. На них мошенники размещают так называемые фишинговые страницы, с помощью которых можно похищать персональные данные клиентов, в том числе логины и пароли.

Многие способы мошенничества успешно применялись ещё весной – к примеру, людям приходили электронные письма или SMS, где сообщалось, что, по данным геолокации, пользователь нарушил режим карантина и должен выплатить штраф. Стоит, однако, помнить, что в любом штрафе, который выписывается государственными органами, содержится номер постановления, и его можно проверить на сайте госуслуг. Если найти постановление не удаётся, значит, не должно быть сомнений в том, что сообщение о штрафе является фейковым.

NEWS.ru сообщал, что массовая вакцинация населения России от COVID-19 может начаться уже в ноябре. Такой прогноз дал производитель препарата «Спутник V». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал вакцинацию жителей столицы в декабре-январе.