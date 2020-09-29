В НИЦ Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

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В нынешних условиях ускорить процесс вакцинации невозможно из-за ограниченной пропускной способности, сообщили в Научно-исследовательском центре им. Гамалеи.

Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена, — цитирует РИА Новости директора НИЦ Александра Гинцбурга.

Он пояснил, что сейчас в Москве удаётся вакцинировать от 500 до 600 человек в сутки, прививку уже успели сделать более 5 тыс. граждан.

Также он заявил, что аргументов для переноса вакцинации на более поздний период нет.

Как ранее писал NEWS.ru, первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают реакцию их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.