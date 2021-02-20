В Москве за сутки выявили больше 1,6 тысячи заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/724ef6c8-741e-11eb-ab67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки выявили 1623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев составил 0,17%. Днём ранее было выявлено 1972 заболевших. Таким образом, общая заражаемость за последние дни начала снижаться. Тем не менее общее количество заражённых в столице за всё время пандемии составляет 966 232 человека по данным на 21 февраля.

За сутки от заражения патогеном и от его осложнений умерли 58 человек, а выздоровел 2041 пациент. Согласно этим данным, со старта пандемии от коронавируса погибли 14 689 человек, а выздоровели 882 808 человек.

На текущий день в больницах продолжают лечение 68 735 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 12 953 жителей российских регионов. Общее количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло 4 151 984.