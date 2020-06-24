В Москве повысился уровень популяционного иммунитета к COVID-19

https://static.news.ru/photo/20965f92-b605-11ea-badc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве растёт уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. 11 июня в столичной мэрии говорили, что антитела к возбудителю имеются у 17,4% москвичей.

Это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость. Но нужно помнить, что те, кто не переболел, всё-таки должны меры предосторожности соблюдать, — приводит «Интерфакс» слова главы Минздрава.

В России в целом, также отметил министр, всплеск заболеваемости идёт на убыль, хотя есть регионы, которые ещё не прошли пика эпидемии.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что пандемия на планете набирает обороты. По оценке Мурашко, возможность второй волны COVID-19 в мире будет зависеть от иммунитета и интенсивности распространения вируса.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире с 606 881 подтверждённым диагнозами COVID-19. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.

Считается, что эпидемия останавливается при появлении иммунитета к инфекции у значительной части населения. Это и называется коллективным (популяционным) иммунитетом. Он приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня, писал NEWS.ru.