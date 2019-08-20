https://static.news.ru/photo/e830bfca-93dd-11e9-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Эксперты Минздрава РФ рассказали о причинах развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы.

В сообщении ведомства говорится, что снизить риск развития этих заболеваний можно, добавив в свой рацион орехи, бананы и имбирь. Кроме того, важно хорошо высыпаться и чередовать интенсивную работу с отдыхом, чтобы справиться с накопившимся стрессом, который и является причиной возникновения данных недугов.

Следите за своим настроением как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам, — приводит РИА Новости мнение специалистов Минздрава.

Для того, чтобы держать себя в форме и побороть стресс, эксперты также посоветовали заниматься йогой, релаксацией и аутотренингом.

Многочисленные исследования показали, что именно стресс способен ускорять развитие таких заболеваний как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь.

Ранее News.ru писал о том, что россиянам рассказали об эффективных способах снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным экспертов Минздрава РФ, женщины, талия которых превышает 80 см, и мужчины с талией более 94 см должны особенно следить за своим здоровьем, а также как можно скорее отказаться от курения, чтобы избежать инсульта или инфаркта.