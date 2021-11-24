В Госдуме объяснили, что тормозит формирование коллективного иммунитета

Главным тормозом для формирования коллективного иммунитета в России является фейковая информация, которую активно распространяют в социальных сетях, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. При этом собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН» особенно обратил внимание на то, что ложную информацию о коронавирусе нередко публикуют люди, обладающие определённым статусом.

Много в соцсетях пишут, и (нужна — NEWS.ru) борьба с фейками этими. Я хочу обратить внимание на то, что люди с такими званиями распространяют чушь, другими словами и не скажешь. Его статус и звание не соответствуют тому, что он говорит. Я врач, и я этому не поверю, а другой человек посмотрит на этот статус, и, естественно, еще будет приводить его в пример. Это самое страшное, и именно это является тормозом, — пояснил Огуль.

Он призвал пресекать антинаучные высказывания людей с научной степенью. Согласно Огулю, для ускорения темпов достижения коллективного иммунитета в России стоит информировать население о пользе массовой вакцинации не только через СМИ, но и в медучреждениях и пунктах вакцинации. По его мнению, стоит предпринимать меры по убеждению населения, а не налагать соответствующие запреты.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%. Она добавила, что сейчас близки к достижению коллективного иммунитета в 80% Москва и Липецкая область. Ожидается, что через две-три недели эти субъекты РФ приблизятся к искомой цифре.