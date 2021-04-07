Условия отмены масочного режима назвали в Роспотребнадзоре

https://static.news.ru/photo/e7a6d064-9816-11eb-8474-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим в офисах можно отменить, если все сотрудники переболели коронавирусом. Также это можно сделать при условии вакцинации всех сотрудников.

Такое мнение высказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляцией, которая может тоже играть определённую роль в передаче некоторых возбудителей инфекции, — пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Однако, добавил Покровский, всё будет зависеть ещё и от общей эпидемиологической ситуации. Несмотря на это офисы как закрытые помещения являются источником самого высокого заражения коронавирусом. Поэтому важно на работе носить маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами.

На данный момент наблюдается гораздо больше случаев COVID-19, чем в летний период. И вспышка инфекции может произойти в любой момент, считает Покровский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введённых в России из-за коронавируса, пока преждевременно, так как это может привести к росту заболеваемости, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.