Учёные заявили об эффективности даже одной дозы «Спутника V»

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Даже одна доза российской вакцины против коронавируса «Спутник V» эффективна. Об этом заявили аргентинские учёные.

Как выяснили специалисты, при использовании одной дозы российская вакцина вызывает высокий иммунный ответ. Так, антитела в этом случае появились у 94% из 288 человек, принявших участие в исследовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Аргентины.

Более того, количество антител у тех, кто ранее переболел и получил одну дозу, было в 4,6 раза выше, чем у получивших две дозы вакцины, но не переболевших. Отмечается, что 96% людей младше 60 лет имеют антитела уже на 21-й день после вакцинации одной дозой. Среди людей старше 60 лет таких 89%.

Как писал NEWS.ru, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний. Решение о проверке эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошла информация, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. В частности, сообщалось, что к испытаниям под давлением привлекались госслужащие и военные.