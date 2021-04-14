Учёные заявили об эффективности даже одной дозы «Спутника V»

Даже одна доза российской вакцины против коронавируса «Спутник V» эффективна. Об этом заявили аргентинские учёные.
Как выяснили специалисты, при использовании одной дозы российская вакцина вызывает высокий иммунный ответ. Так, антитела в этом случае появились у 94% из 288 человек, принявших участие в исследовании,
Более того, количество антител у тех, кто ранее переболел и получил одну дозу, было в 4,6 раза выше, чем у получивших две дозы вакцины, но не переболевших. Отмечается, что 96% людей младше 60 лет имеют антитела уже на 21-й день после вакцинации одной дозой. Среди людей старше 60 лет таких 89%.
Как писал NEWS.ru, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний. Решение о проверке эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошла информация, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. В частности, сообщалось, что к испытаниям под давлением привлекались госслужащие и военные.