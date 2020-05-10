Учёные заявили, что правильный сон защищает организм от инфекций

https://static.news.ru/photo/443b51b0-92b4-11ea-b46e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

Крепкий и долгий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы.

По мнению исследователей из университета Квинсленда, это связано с тем, что любой недосып оказывает негативное влияние на иммунитет.

Во время сна иммунная система выделяет белки, называемые цитокинами. Некоторые цитокины важны для борьбы с инфекциями и воспалениями, помогают нам реагировать на стресс, — уточнили учёные.

Согласно результатам исследования группы специалистов из университета Карнеги — Меллона во главе с Шелдоном Коэном, в котором приняли участие 78 мужчин и 75 женщин, те, кто спал менее семи часов, в три раза чаще болели простудой, чем те, кто отдыхал от восьми и более часов за ночь.

Улучшить сон в первую очередь поможет график пробуждения, независимого от того, как долго вы спали. Это, отмечают учёные, позволит улучшить продолжительность и качество отдыха в последующие ночи. Также следует минимизировать шум и обеспечить комфортную температуру в комнате, передаёт MedikForum.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Позняк сообщил, что устойчивость человека к долговременным нагрузкам и стрессам в значительной степени определяет хороший сон.