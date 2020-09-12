Учёные выяснили, к каким болезням предрасположены рождённые осенью дети

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Команда учёных из медцентра Национальное еврейское здоровье в штате Колорадо обнаружила, что появившиеся на свет осенью дети больше других предрасположены к ряду заболеваний.

По словам доктора Джессики Хуэй, руководившей исследованием, «осенние» дети более склонны к астме, аллергии и сенной лихорадке. Нередко они провоцируют атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьёзным заболеваниям. Предполагается, что это может быть связано с бактериальной средой.

Учёные считают, что появление аллергии в младенчестве связано с проникновением через сухую и потрескавшуюся кожу ребёнка аллергенов. Сейчас специалисты пытаются выяснить, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищённой.

Если мы сможем вмешаться в очень раннем возрасте, сразу после того как ребёнок выйдет из утробы, то потенциально это поможет нам остановить развитие атопического марша, — цитирует Хуэй Daily Mail.

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