Учёные узнали длительность воспаления у переболевших «долгим» COVID
Австралийские учёные: воспаление у пациентов с «длительным» COVID-19 сохраняется восемь месяцев
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:18, 14 января 2022
Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Учёные из австралийского института медицинских исследований имени Кирби выяснили, сколько сохраняется воспаление, провоцирующее иммунный ответ у пациентов с «долгим» коронавирусом. Согласно результатам исследования, такая реакция организма длится минимум восемь месяцев, говорится в сообщении на сайте института.
Специалисты исследовали образцы 62 непривитых пациентов Австралии в период с апреля по июль 2020 года. Как оказалось, у невакцинированных пациентов устойчивое воспаление сохраняется именно восемь месяцев.
Мы сравнили [данные] с данными людей, у которых не было COVID-19, и обнаружили повышенные уровни интерферонов I и III типов, которые клетки вырабатывают в ответ на присутствие вируса. Эти интерфероны обычно исчезают после того, как инфекция проходит, — пояснил старший научный сотрудник института Чансават Пхетсуфан.
Он уточнил, что у пациентов без прививки такие интерфероны сохраняются в течение продолжительного времени. Такие данные были получены как от образцов пациентов, переболевших коронавирусом в тяжёлой форме, так и от пациентов с лёгкой формой. Кроме того, соответствующий иммунный ответ сохраняется даже после того, как сам вирус покинул организм.
Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что сильная боль в горле может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса «омикрон». При этом другой симптом прежних вариаций COVID-19 — боль в грудной клетке — при новом штамме фиксируется редко.