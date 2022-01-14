Учёные узнали длительность воспаления у переболевших «долгим» COVID

Учёные из австралийского института медицинских исследований имени Кирби выяснили, сколько сохраняется воспаление, провоцирующее иммунный ответ у пациентов с «долгим» коронавирусом. Согласно результатам исследования, такая реакция организма длится минимум восемь месяцев, говорится в сообщении на сайте института.

Специалисты исследовали образцы 62 непривитых пациентов Австралии в период с апреля по июль 2020 года. Как оказалось, у невакцинированных пациентов устойчивое воспаление сохраняется именно восемь месяцев.

Мы сравнили [данные] с данными людей, у которых не было COVID-19, и обнаружили повышенные уровни интерферонов I и III типов, которые клетки вырабатывают в ответ на присутствие вируса. Эти интерфероны обычно исчезают после того, как инфекция проходит, — пояснил старший научный сотрудник института Чансават Пхетсуфан.

Он уточнил, что у пациентов без прививки такие интерфероны сохраняются в течение продолжительного времени. Такие данные были получены как от образцов пациентов, переболевших коронавирусом в тяжёлой форме, так и от пациентов с лёгкой формой. Кроме того, соответствующий иммунный ответ сохраняется даже после того, как сам вирус покинул организм.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что сильная боль в горле может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса «омикрон». При этом другой симптом прежних вариаций COVID-19 — боль в грудной клетке — при новом штамме фиксируется редко.