Иммунолог назвал отличительные симптомы «омикрона»

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что сильная боль в горле может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса «омикрон». При этом другой симптом прежних вариаций COVID-19 — боль в грудной клетке — при новом штамме фиксируется редко, отметил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже, — пояснил иммунолог.

Болибок назвал и другие симптомы «омикрона».

Заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль, — перечислил врач.

Он добавил, что другой давно известный признак заражения смертоносной инфекцией — потеря обоняния — при «омикроне» возможен, но появляется ближе к выздоровлению.

Ранее стало известно, что носитель штамма коронавируса «омикрон» может одномоментно заразить около 100 человек, заявил Владимир Болибок. Для этого ему достаточно просто чихнуть. По его мнению, инфекция весьма эффективно распространяется воздушно-капельным путём. Корь считалась самым заразным заболеванием, но «омикрон» в этом отношении превзошёл даже её, подчеркнул Болибок.