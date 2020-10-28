Учёные рассказали, у кого течение COVID-19 растянется на несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/f08a6cd4-192e-11eb-a16e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Королевского колледжа Лондона выявили основные признаки, которые могут свидетельствовать о высоком риске того, что человек не скоро поправится от COVID-19. Речь идёт о нескольких месяцах течения болезни.

Результаты исследования опубликованы на портале medrxiv. Специалисты обследовали более 4000 инфицированных в Швеции, Великобритании и США. У 558 человек признаки COVID-19 наблюдались на протяжении месяца. Это порог, который учёные отмечают как случай «продолжительного COVID-19». При этом у 189 пациентов симптомы не уходили и в течение восьми недель, а ещё у 95 человек — в течение трёх месяцев.

Выяснилось, что люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось сразу свыше пяти симптомов коронавирусной инфекции, имели более высокую вероятность развития «продолжительного COVID-19». Кроме того, учёные перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на длительное течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.

При этом риску «продолжительного COVID-19» оказались также подвержены пациенты с избыточным весом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор Комаровский назвал простой способ определить, болен ли человек коронавирусом. При этой инфекции пропадают обоняние и вкус — это первый сигнал о заражении. По словам доктора, это происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, которые отвечают за восприятие вкуса и запахов. При этом у больных может и не быть насморка.