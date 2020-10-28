Учёные рассказали, у кого течение COVID-19 растянется на несколько месяцев

Учёные из Королевского колледжа Лондона выявили основные признаки, которые могут свидетельствовать о высоком риске того, что человек не скоро поправится от COVID-19. Речь идёт о нескольких месяцах течения болезни.
Результаты исследования
Выяснилось, что люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось сразу свыше пяти симптомов коронавирусной инфекции, имели более высокую вероятность развития «продолжительного COVID-19». Кроме того, учёные перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на длительное течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.
При этом риску «продолжительного COVID-19» оказались также подвержены пациенты с избыточным весом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор Комаровский назвал простой способ определить, болен ли человек коронавирусом. При этой инфекции пропадают обоняние и вкус — это первый сигнал о заражении. По словам доктора, это происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, которые отвечают за восприятие вкуса и запахов. При этом у больных может и не быть насморка.