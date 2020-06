Учёные научно доказали связь между группой крови и тяжестью коронавируса

https://static.news.ru/photo/731ceed6-b38d-11ea-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из медицинских учреждений Китая, Колумбийского университета в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана провели независимое исследование о влиянии группы крови на течение болезни, вызванное коронавирусом.

Результаты их исследований были опубликованы в престижном медицинском журнале The New England Journal of Medicine. Согласно выводам экспертов, группа крови играет ключевую роль в том, насколько тяжело протекает COVID-19. Они ещё раз подтвердили ранее высказанное предположение, что наибольший риск тяжёлого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), наименьший у — носителей группы O (I). Для групп крови В (III) и AB (IV) риск тяжёлой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

При этом влияние группы крови не объясняется общеизвестными факторами риска, такими как возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких. Для учёных по-прежнему остаётся невыясненным, как именно влияют на тяжесть заболевания COVID-19 хронические заболевания. Они также пока не могут объяснить причины, почему инфицированные с различными группами крови по-разному реагируют на вирус.

Ранее учёные сообщали, что люди со второй группой крови — А (II) — имели на 45% более высокий риск заражения коронавирусом и развития проблем с дыханием по сравнению с носителями других групп крови. А у обладателей первой группы крови — 0 (I) — риск заразиться коронавирусом был на 35% ниже. Возможно, по их мнению, это лишь совпадение, так как в исследовании приняли участие всего 1600 пациентов с коронавирусом из Испании и Италии, а также более 2200 здоровых людей в контрольной группе.

Кроме того, компания 23andMe, которая занимается генетическими тестированиями, после начала эпидемии коронавируса начала использовать свои службы, чтобы помочь учёным найти связь между генетикой и симптомами инфекции. Компания опубликовала результаты своего исследования, в котором приняли участие более 750 тысяч человек. Согласно результатам, важную роль играет группа крови, определяемая геномом ABO. Кровь типа О (I группа) может защищать от вируса, считают исследователи. Отмечается, что люди с таким типом крови имеют на 9–18% меньше шансов заразиться коронавирусом по сравнению с другими.