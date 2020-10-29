Учёные ДВФУ рассказали об «отложенном эффекте» коронавируса для организма

https://static.news.ru/photo/97f71548-1a3e-11eb-8239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус может проявляться и после выздоровления человека, его «отложенный эффект» для организма выражается в поражении внутренних органов, рассказали учёные из департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Отмечается, что поражение органов может встречаться даже у людей, которые болели без явных симптомов пневмонии. Такой вывод учёные сделали, опираясь на результаты изучения биоматериалов более чем ста пациентов, умерших от коронавируса. По мнению специалистов, COVID-19 способен атаковать красный костный мозг, пишут «Известия».

Вирус попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, лёгкие, мочеполовая система), так и красные кровяные тельца — эритроциты. Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих эритроцитов в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов мы находим мегакариоциты — очень крупные клетки костного мозга, — сообщила руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева.

Согласно данным учёных, повреждения различных органов могут обнаружиться по прошествии длительного времени после выздоровления, причём даже у людей, переболевших без чётких дыхательных симптомов.

И.о. заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов считает, что связанные с коронавирусом заболевания и «постковидный» синдром могут быть связаны и с препаратами, используемыми для лечения больных с коронавирусом.

Это как последствия самого заболевания (в том числе у тех, кто перенёс его без явных симптомов), так и последствия лечения COVID-19. Как мы знаем, препараты, назначаемые сегодня в соответствии с ведомственными нормативными документами, могут вызывать ощутимые побочные эффекты. Однако мы еще многого не знаем, и, к сожалению, большая часть информации будет получена эмпирическим путем, при наблюдении за пациентами, — сказал специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирусный белок, используемый в виде наночастиц, может повысить их эффективность в случае использования в вакцине. Об этом по итогам исследования, опубликованного в журнале Advanced Materials, заявили специалисты Университета штата Нью-Йорк в Буффало.