Учёные доказали неэффективность шрифта для улучшения памяти

https://static.news.ru/photo/b86f7ab0-a309-11ea-aed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: RMIT Australia/Public Domain/wikimedia.org

Группа учёных из Университета Уорика и Университета Вайкато в Новой Зеландии выяснила, что шрифт Sans Forgetica, якобы способный улучшать память, на самом деле неэффективен.

За создание шрифта ответственны австралийские специалисты, которые предположили, что небольшие пробелы усложнят чтение, что приведёт к лучшему запоминанию информации. Первые исследования показали, что студенты, набирающие текст с помощью Sans Forgetica, запоминали на 7% больше информации, чем те, кто воспользовался шрифтом Arial.

Однако новое исследование опровергло эти данные. С 882 испытуемыми провели четыре эксперимента, которые показали, что Sans Forgetica не только не влияет на запоминание лучше, чем Arial, но и вызывает ощущение заикания, передаёт «МедикФорум».

Ранее NEWS.ru писал о том, что незрячий с рождения мексиканец не сдал тест, необходимый для получения американского гражданства. 23-летний Лусио Дельгадо не смог прочитать отрывок текста.