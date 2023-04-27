У химзавода в Саратове нашли боевые снаряды от гранатомета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У территории химического завода «Саратоворгсинтез» в Саратове нашли несколько боевых снарядов от гранатомета РПГ-7, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, боеприпасы обнаружил начальник караула регионального Управления МЧС РФ.

SHOT пишет, что всего под забором лежали три боевых снаряда и два стартовых двигателя, которые относятся ко второй степени опасности. Снаряды были переданы для уничтожения.

По информации канала, возбуждено дело по статье о незаконном сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Личность владельца боеприпасов выясняется.

Ранее поздней ночью на территории ТЭЦ в петербургском Павловске прогремел взрыв. Местные жители отмечали, что стены их домов дрожали несколько секунд. Конюшня и манеж клуба «Конный двор» в городе Павловске оказались повреждены осколками от взрыва, SHOT сообщает, что взорваться мог артиллерийский снаряд калибра от 122 до 152 мм. На месте взрыва обнаружена воронка диаметром четыре метра и глубиной два метра. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств».