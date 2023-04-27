Криминалисты рассказали, что могло взорваться возле ТЭЦ под Петербургом SHOT: в Петербурге возле ТЭЦ мог сдетонировать артиллерийский снаряд

Фото: gsuskrf_spb/t.me

На территории ТЭЦ в петербургском Павловске рядом с заброшенным зданием мог сдетонировать артиллерийский снаряд, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, знакомый с первичными результатами работы криминалистов. Его калибр может варьироваться от 122 до 152 мм.

Канал сообщает, что на данный момент на месте происшествия продолжают работать следователи.

Напомним, что взрыв под Санкт-Петербургом прогремел поздней ночью. Местные жители отмечали, что стены их домов дрожали несколько секунд. Конюшня и манеж клуба «Конный двор» в городе Павловске оказались повреждены осколками от взрыва. Также взрывом была повреждена труба недостроенной котельной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств».

17 апреля в центре Москвы произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании на Бережковской набережной у ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, возгорание произошло в кафе восточной кухни. Черный дым был виден из окон Москва-Сити. Данных о жертвах или пострадавших нет.