Третий этап испытаний вакцины от коронавируса назвали массовой вакцинацией

https://static.news.ru/photo/2061518e-dfaa-11ea-a117-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Третий пострегистрационный этап исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», который планируется начать в течение 7–10 дней, можно назвать массовой вакцинацией, так как в нём примут участие десятки тысяч человек. Об этом заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По закону гражданский оборот можно начинать и сейчас. Просто вакцины не хватит на пострегистрационные исследования и массовую вакцинацию. Поэтому в первую очередь вакцина пойдёт на пострегистрационные исследования. Это тоже массовая вакцинация. Она так называется, потому что там более жёсткий контроль за вакцинированными, — сообщил ТАСС учёный.

По его словам, в гражданский оборот вакцина поступит, когда удовлетворится спрос на пострегистрационный этап — около 30 тысяч доз препарата.

Ранее Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции может начаться спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнётся через семь – десять дней. Исходя из большого интереса общественности и прессы к созданию вакцины Минздрав не станет затягивать время подписания необходимых документов и утвердит протокол пострегистрационных исследований. Проводить исследование будут в Московской области, так как в регионе есть для этого вся необходимая инфраструктура. Это позволит не только провести вакцинацию, но и провести учёт.

По данным Госреестра лекарственных средств, вакцина от COVID-19 — это раствор, который будут вводить внутримышечно. Вакцинацию собираются разбить на два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала её на себе. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года, после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года, писал NEWS.ru.