Терапевт предупредила об опасности энергетиков

https://static.news.ru/photo/cc8e3592-a59a-11eb-beb0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Энергетические напитки следует употреблять с осторожностью. Для пожилых людей чрезмерное их количество и вовсе может закончиться трагично, передаёт RT со ссылкой на терапевта Ларису Алексееву.

Врач напомнила, что в большинстве энергетиков содержится кофеин, который в лимитированных дозах действительно стимулирует работу мозга, положительно влияет на сосудистую систему и повышает тонус организма. Однако передозировка кофеином влечёт за собой апатию, вялость, сонливость и снижение реакций.

Кроме того, предупредила терапевт, постоянное употребление энергетиков опасна тем, что ведёт к сильному обезвоживанию и истощению организма, а также к ранним инфарктам и инсультам.

Впрочем, это — не единственные опасности, которые таят в себе такие напитки. В их составе присутствуют различные добавки и красители, которые могут лишь ухудшить состояние человека и вызвать аллергическую реакцию, в том числе бронхоспазм.

Лучше пить натуральный кофе, тонизирующие чаи. Например, с корнем женьшеня или с китайским лимонником, — посоветовала Алексеева.

Она пояснила, что кофе в этом отношении безопаснее. Две чашки в день понижают вероятность инфаркта миокарда. По её словам, такие данные получены «в тех странах, где в дневные часы люди отдыхают, где есть сиеста».

Ранее группа португальских и датских исследователей выяснила, почему кофе улучшает работу мозга. О том, что кофеин благотворно влияет на умственную работоспособность, было известно давно, однако нейробиологические причины этого до сих пор изучены не были. Оказалось, что кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, а это, в свою очередь, способствует повышению внимания и сосредоточенности, а заодно улучшает память и когнитивные функции.