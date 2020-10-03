Терапевт назвала «очень опасный предмет» для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d8742c8a-0640-11eb-ae31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пандемии коронавирусной инфекции очень важным является правильное ношение маски. Многие люди используют это средство защиты неправильно, убеждена терапевт Лариса Алексеева.

По её словам, часто россияне носят одни и те же маски по 10–15 дней, хотя по рекомендациям Роспотребнадзора использовать маски нужно не более двух часов.

Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно, — рассказала Алексеева журналистам «Вечерней Москвы».

Она отметила, что нужно снимать маску не касаясь лица, а затем аккуратно утилизировать её в герметичном пакете. Терапевт убеждена, что важно соблюдать другие меры предосторожности: мыть продукты в упаковке, обрабатывать пакеты из службы доставки, а также проводить дезинфекцию одежды и обуви: на ней можно занести вирус домой. Алексеева напомнила, что можно использовать такие бытовые антисептики, как мыло и спирт.

NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,18. Днём ранее он составлял 1,16. Этот показатель демонстрирует, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Ранее продюсер и бизнесмен, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин предрёк введение в России ещё одного режима самоизоляции. Продюсер считает, что президент страны Владимир Путин выступит с обращением к народу по этому вопросу 5 октября.