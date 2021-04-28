Терапевт назвал самый «заразный» вид транспорта

Самая большая вероятность заразиться COVID-19 при дальних поездках — в поезде, где очень низкий воздухообмен. Об этом рассказал «Радио 1» председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.

По его мнению, поезда являются наиболее опасным видом транспорта, особенно купейный вагон. Если там окажется больной коронавирусом, то пассажир, скорее всего, заразится.

В плацкартном вагоне и в самолёте — большой воздухообмен, а это основная защита от любой вирусной инфекции. Почему мы всегда говорим, что нужно проветривать помещение, открывать окна? Там, где идёт воздухообмен, опасность заразиться коронавирусом минимальная. А в купе вы закрыты, и у вас там воздухообмен очень низкий, — объяснил Воробьёв.

Он считает, что из-за страха заразиться не стоит отменять запланированные на майские праздники поездки. Риск подхватить вирус в дальнем пути по сути такой же, как и в любом автобусе и вагоне метро.

Воробьёв также напомнил, что маски не помогут защититься от вируса, потому что они не надёжны, а перчатки — вообще бессмысленны. Основная мера профилактики, по его мнению, это изоляция от больных людей, а лучше всего вакцинация.

Считается, что вакцина не защищает от заражения, но снижает тяжесть заболевания, хотя пока работ по этому поводу не опубликовано, — отметил эксперт.

Ранее микробиолог Владимир Кутырев отметил, что всевозможные локдауны, которые государства вводят для снижения распространения коронавируса, влекут за собой серьёзный экономический ущерб. При этом такие ограничения не дают ощутимых результатов с точки зрения эпидемиологии.