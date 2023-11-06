Стоит ли отказаться от мяса: плюсы и минусы вегетарианства Калинчев: тяга к вегетарианству связана с различными пищевыми отклонениями

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По данным опроса, проведенного в 2021 году, 36% россиян планируют перейти на вегетарианство в будущем, хотя на тот момент лишь 6% опрошенных совсем не ели мясо и животные продукты, 12% старались ограничить их употребление в рационе. NEWS.ru спросил врачей о плюсах и минусах вегетарианства.

Какими бывают вегетарианцы

Главный принцип вегетарианства — отказ от мяса. Другие животные продукты могут быть разрешены или запрещены в зависимости от типа питания. По оценкам управляющей сетью вегетарианских ресторанов Расы Неаполитанской, с которой пообщался NEWS.ru, около 70% вегетарианцев не едят мясо и рыбу, но не отказываются от яиц и молочных продуктов. Их называют лактоововегетарианцы.

Другая группа — лактовегетарианцы — не ест яйца, но не отказывается от молочных продуктов. У представителей третьей — ововегетарианцев — все наоборот. Пескетарианцы из живых существ едят лишь рыбу и морепродукты.

Более радикальная группа — веганы. Они едят только растительную пищу в холодном и горячем виде. Также есть сыроеды, которые не употребляют термически обработанные продукты.

Можно ли заменить мясо

При всех типах вегетарианства люди едят много простых углеводов и испытывают большой дефицит белка, сообщил в беседе с NEWS.ru врач — эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев. По его словам, у некоторых из них это негативно влияет на организм, они чувствуют слабость и быстрее утомляются.

«По моему опыту, тяга к вегетарианству связана с различными пищевыми отклонениями», — рассказал врач.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в разговоре с NEWS.ru также заметил, что полноценно заменить мясо растительными аналогами достаточно сложно.

«Есть такое понятие „аминокислотный скор“ — это показатель отношения определенной незаменимой аминокислоты в белке к такой же аминокислоте в идеальном белке. Полноценные белки из продуктов животного происхождения обладают всеми аминокислотами. Редкие компоненты белковых структур растительной пищи обладают полным спектром аминокислот», — отметил эксперт.

У многих вегетарианцев могут возникнуть проблемы с мышечной тканью, заявил Арзамасцев. К тому же в организме может возникнуть гормональный дисбаланс из-за недостатка нужных аминокислот, которые получают из продуктов животного происхождения.

«Железо, витамин В12, витамин D — хроническая нехватка этих микронутриентов наблюдается у большинства вегетарианцев. Недостаток первых двух приводит к анемии, третьего — к проблемам с иммунитетом», — отметил он.

Врач добавил, что по его опыту, люди, которые отказались от мяса, начинают употреблять больше углеводов, что приводит к набору массы тела и проблемам со здоровьем.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Полезно ли отказаться от мяса

Лактоововегетарианство «добавляет» человеку два-три года жизни, отметил в беседе с NEWS.ru диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Улучшение показателей здоровья происходит за счет отказа от красного мяса. По словам врача, это хорошо сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

«Избыток определенных кислот в красном мясе повышает вероятность возникновения некоторых видов рака. Например, опухоли кишечника. Это возрастной рак, который связан с питанием», — отмечает Гинзбург.

По его словам, если человек отказывается от всех видов животных продуктов, в том числе от яиц, рыбы и молока, он, напротив, «крадет» у себя несколько лет жизни. Нормально функционировать, питаясь лишь растительной пищей, организм не в состоянии, утверждает Гинзбург.

Продукты животного происхождения содержат большое количество токсинов, считает собеседница NEWS.ru вегетарианец, автор книг о вегетарианстве Марина Гладких. По ее мнению, их переработка — большая нагрузка на организм, серьезная работа для лимфатической системы.

«Человек лучше спит, лучше двигается, у него восстанавливается подвижность всех суставов, улучшается кровоснабжение головного мозга. Начинает работать лучше мышление, память. Появляется больше энергии и сил», — сообщила Марина Гладких.

Почему россияне отказываются от мяса

По оценкам управляющей сети профильных ресторанов Расы Неаполитанской, за последние 20 лет количество вегетарианцев в России увеличилось на 60%. Особенно, по ее словам, их число выросло после пандемии коронавируса.

Неаполитанская озвучила результаты недавнего корпоративного исследования. Согласно ему, люди отказываются от мяса по двум причинам. Во-первых, им жалко животных. Во-вторых, они заботятся о здоровье. По ее мнению, люди хотят улучшить самочувствие, предотвратить появление различных заболеваний, поэтому и становятся вегетарианцами.

Неаполитанская назвала любимое блюдо большинства посетителей в любое время года — это вегетарианский салат оливье. В нем используется веганское мясо на основе пшеничного и соевого белка.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что есть вегетарианцам

Если человек решил стать вегетарианцем, нужно оценить все риски, отметила в беседе с NEWS.ru врач — гастроэнтеролог-диетолог Анна Зименская. По ее мнению, самая большая ошибка — просто убрать мясо и не менять рацион. В этом случае нарушится баланс потребления белков, жиров и углеводов, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Самое разумное, по словам Зименской, заменить животные продукты растительными, аналогичными по составу питательных веществ.

Как рассказала диетолог, продукты животного происхождения — незаменимый источник железа. Его можно получить из растительной пищи: бобовых, чечевицы, морской капусты и гречки, но оно усваивается организмом хуже. Те, кто не есть мясо, больше предрасположены к анемии, добавила Зименская.

По ее словам, вегетарианцам необходимо регулярно сдавать анализы на гемоглобин и ферритин. Если эти показатели не в норме, то рекомендуется пить витамины, которые назначит врач.

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