Как все запомнить: лайфхаки для мозга, помогающие лучше учиться Психолог Богачева: сон, отдых и правильное питание помогут развить мозг и память

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда создается впечатление, что в современном мире многие разучились учиться. Одни не могут усваивать новый материал, другие плохо запоминают слова, поэтому им трудно учить иностранные языки. NEWS.ru узнал, с чем это может быть связано и как бороться с этой проблемой.

Как улучшить память взрослых и детей

Психолог Раиса Богачева отмечает, что мозг запоминает больше информации, если он воспринимает ее как важную. Для этого нужно придать материалу, который требуется выучить, эмоциональную окраску.

«Память у нас бывает кратковременная и долговременная. И для того чтобы информация перешла в долговременную память, мозгу необходимо распознать информацию как важную. Если мозг считывает ее как неважную, он экономит ресурсы и забывает ее», — пояснила Богачева.

По ее словам, мозг можно и нужно тренировать в любом возрасте. Она считает, что запомнить абсолютно все невозможно, но его ресурсов хватит, чтобы получить среднее и высшее образование. Богачева добавила, что мозгу необходимо соблюдение определенного режима: сон, отдых и правильное питание.

Психолог Галина Добромирова считает, что на когнитивные способности людей разных возрастов хорошо влияет запоминание стихотворений наизусть. Это способствует формированию сложных речевых конструкций и развитию коммуникативных навыков.

«Тренируя память с помощью стихотворений, дети накапливают и удерживают в памяти знания и жизненный опыт в течение всей своей жизни. Такая тренировка полезна на протяжении всей жизни человека, потому что она улучшает кровообращение головного мозга, повышает его мыслительные способности, формирует новые нейронные связи», — пояснила Добромирова в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что помогает мозгу работать лучше

Практикующий психолог и психотерапевт Софья Сулим в беседе с NEWS.ru подтвердила слова Добромировой, что здоровый сон очень важен. Кроме того, необходимо регулярно делать перерывы в работе, даже если она никак не связана с тяжелыми физическими нагрузками.

«Мозг не может работать круглые сутки. Непрерывная и активная умственная работа должна занимать не более полутора-двух часов, после чего стоит делать перерывы, переключаясь на другой вид деятельности. Так будет сохраняться возможность работать, концентрироваться, и ресурс будет восполняться», — отметила Сулим.

По ее словам, активизировать умственную деятельность следует «не путем насилия над собой, а делая нестандартные вещи». Например, если человек правша, то неплохо задействовать в повседневной работе левую руку: например, почистить ей зубы.

Также можно начать рисовать, заняться рукоделием или приготовлением пищи. Эти и другие виды деятельности затрагивают мелкую моторику, которая, по словам Сулим, способствует активной работе мозга.

«Должны быть разные физические упражнения. Зарядка, йога, простая разминка рук и ног. Физиологически мозг зависит от нашей физической активности. Также важна любая новизна для органов чувств — посещение новых мест, проба новых блюд, запоминание новых запахов, звуков и другой информации. Мозг обрабатывает наши восприятия и создает новые цепочки, давая возможность помещать еще больше информации», — резюмировала Сулим.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие упражнения могут помочь мозгу

Врач Анна Овсяницкая рассказала об упражнениях для укрепления памяти и улучшения концентрации внимания. Эти процедуры можно разделить на две категории: стимулирующие мозговое кровообращение и устанавливающие нейронные связи. В первом случае полезно делать самомассаж и упражнения для головы, шеи, мимических мышц и кистей рук. Это связано с тем, что в процессе его выполнения устанавливаются новые нейронные связи, активирующие работу мозга.

Врач добавила, что следует выполнять дыхательную гимнастику, которая будет способствовать усилению кислородного обмена в тканях, отвечающих за мозговое кровообращение.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Существуют ли простые методики, помогающие в школе

Детский психолог Екатерина Маденко дала несколько простых советов для улучшения обучения детей и подростков. Так она заявила NEWS.ru, что написание шпаргалок может стать полезной стратегией для школьников и студентов, так как составление подсказок позволяет повторить пройденный материал.

«Процесс написания шпаргалки требует от учащегося умения суммировать и концентрировать информацию, что помогает лучше понять и систематизировать материал. Процесс обобщения и выбора ключевых моментов повышает способность понимать и сохранять информацию. Создание шпаргалок может улучшить у учащихся навыки извлечения информации из памяти», — отметила Маденко.

Шпаргалки — это удобный «справочник», во время периода экзаменов или учебных занятий позволяющий быстро повторить ключевые понятия и формулы, экономя время и снижая вероятность забыть важную информацию. Екатерина Маденко подчеркнула, что «подсказки» не должны заменить всестороннее изучение и понимание предмета.

По мнению психолога Анастасии Екушевской, чтобы подросток быстрее втянулся в учебный процесс, родителям следует дать ему возможность самостоятельно планировать распорядок дня: выбирать время, когда делать домашнее задание, посещать кружки и отдыхать. Она уточнила, что взрослым нужно помогать ребенку только тогда, когда у него не получается решить задачу самому.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие продукты улучшают работу мозга

На память и усвоение информации хорошо влияют продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. В их числе — рыба, орехи и льняное семя, отмечает врач-эндокринолог Дарья Бэдэнэу.

«Важно обеспечить поступление достаточного количества витамина В12, играющего важнейшую роль в обеспечении работы нервной системы и мозга. Его можно получить из мяса, яиц и молочных продуктов», — уточнила она.

По ее мнению, для улучшения памяти в рацион стоит включить фрукты, овощи, ягоды и орехи, богатые антиоксидантами. Также важно придерживаться разнообразия в рационе, чтобы стимулировать когнитивные функции.

Психолог Софья Сулим полагает, что, помимо овощей, фруктов и орехов, для поддержания мозговой деятельности полезны разнообразные растительные жиры.

«Существует иллюзия, что мозгу нужна быстрая глюкоза. Мозговая деятельность требует расхода очень большого количества ресурсов: физический труд менее затратен, чем умственный. В питании должно быть достаточно хороших жиров, предпочтительны настоящие сыродавленные масла», — уточнила собеседница NEWS.ru.

Сколько информации способен вместить в себя человеческий мозг

Как рассказывает NEWS.ru психолог Софья Сулим со ссылкой на исследования западных ученых, мозг может вместить до 1 млн гигабайт данных.

«Нам не хватит нескольких жизней, чтобы полностью заполнить информацией пространство своего мозга. Но так как обработка, сохранение и возможность извлечения информации в нужный момент — достаточно энергозатратная процедура для организма, психика работает в режиме энергосбережения», — констатирует специалист.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чем отличается мозг у детей и взрослых

По словам Софьи Сулим, у детей возможность запоминания гораздо выше. Они запоминают любую информацию быстрее и долго хранят ее. Посещение разных занятий, например, по рисованию, изучению языков или музыкальных инструментов, в детском возрасте позволяет создать устойчивые навыки, добавила эксперт.

«Даже если в будущем ребенок не станет музыкантом или художником, это позволит решать жизненные задачи нестандартно и творчески создавать то, что невозможно без такой развитой нейронной системы головного мозга», — констатирует Софья Сулим.

Человек в возрасте 30–50 лет не запоминает слишком большие объемы, потому что, как отмечает собеседница NEWS.ru, память «заполнена необходимым для жизни информационным полем».

«Взрослые могут развивать свой мозг, но после 25 лет он уже сформировывается, поэтому способность к запоминанию, обучению и концентрации уже не такая, как у детей, но тем не менее мы способны ее развивать», — добавила Софья Сулим.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как человеку научиться учиться

Как сказал NEWS.ru академик Российской академии образования доктор психологических наук Александр Асмолов, ключевой и стратегический вопрос — как научить учиться.

«Иногда формулу умения учиться наивно сводят к тому, что это очередной навык и автоматизм. Это в корне неверно. Ключевой момент умения учиться — это возможность рождения мотивации, стремления и желания учиться. Когда есть мотивация, тогда пробуждаются намного больше возможностей», — отметил ученый.

Человеческий мозг, по словам Асмолова, — это «только инструмент». Его возможности зависят от того, в какие «формы поведения» он включается.

«Если вы декларируете „Надо учить математику, ты станешь умнее“, то это все равно что мертвому припарки. Но когда вы показываете, для каких жизненных задач нужно знать ту же математику, современные IT-технологии или языки, тогда [у ученика] все получится», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По его мнению, улучшение памяти — это только один из факторов, позволяющих научить учиться. Асмолов добавил, что существуют другие варианты. Один из них — это развитие так называемого комбинаторного мышления, которое позволяет решать сложные задачи. Само по себе оно у людей не формируется, его воспитывают с помощью специальных педагогических методик.

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