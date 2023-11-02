Пожилым объяснили, почему им полезно есть брокколи Врач Арзамасцев: брокколи поможет улучшить работу кишечника

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Пожилым полезно есть брокколи, этот продукт улучшит работу кишечника за счет содержания в нем клетчатки, объяснил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он посоветовал включить брокколи в рацион питания при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом.

В брокколи достаточно большое количество клетчатки. Если у пожилого человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом в плане воспалительных заболеваний, то этот овощ поможет улучшить перистальтику, — уточнил специалист.

По его словам, брокколи также поможет в борьбе с избыточным весом, который является распространенной проблемой среди пожилых людей. Арзамасцев подчеркнул, что этим продуктом можно заменить крупы или сочетать его с более калорийной пищей, такой как картофель. Брокколи содержит много витамина С и кремния. Витамины укрепят иммунитет и замедлят процессы старения, а кремний окажет позитивное влияние на здоровье волос, кожи и ногтей, пояснил врач.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что пожилым следует включить в рацион шоколад с содержанием какао 70%. По ее словам, за счет большого количества антиоксидантов он имеет омолаживающее свойство.